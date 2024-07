Record exibe reação de Fellipe ao saber de expulsão de A Grande Conquista

Inconformado, o PM lamentou e chorou: "Faltando uma semana para acabar, é o meu sonho isso aqui. Não estou nem acreditando".

Expulsão e pronunciamento

Por volta das 13h30, Fellipe foi chamado pela produção e deixou a Mansão.

A equipe de Fellipe se pronunciou por meio de nota nas redes sociais. "Infelizmente, de forma inesperada, Fellipe teve seu sonho interrompido em A Grande Conquista. Fellipe foi retirado do programa devido a um processo interno do Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo."

Sabemos o quanto essa oportunidade significava para Fellipe, que largou tudo em busca de um sonho, de uma melhor qualidade de vida para a sua mãe e para o seu filho. Ele não pensou duas vezes em se arriscar nesse desafio: participar de um reality show.

A nota continua. "Por aqui, desejamos que tudo fique bem e pedimos para cada um que gosta do Fellipe emanar boas energias para esse novo momento. Temos certeza que, em breve, ele estará por aqui para falar melhor sobre o ocorrido."