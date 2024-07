Pedro Sampaio relata susto em avião durante viagem ao Ceará

O nevoeiro no aeroporto estava muito intenso, o que fez com que a equipe decidisse mudar a rota e pousar no Aeroporto de Sobral. "Está com melhores condições climáticas. Não vamos desistir", escreveu o artista.

Às 4h28 da manhã, Pedro Sampaio e sua equipe pousaram em Sobral. O músico já estava na van a caminho do local, mas, recebeu a informação da organização do evento, que o show não iria mais acontecer. "Eu já estava na van e iria levar uma hora do aeroporto de Sobral até o local do show. Mesmo com todo o esforço iríamos chegar quase às 6h da manhã. A organização do evento decidiu que o show não iria mais acontecer".

Pedro garantiu que se colocou à disposição para realizar a apresentação. "Me botei a disposição para fazer o show amanhã (hoje/sexta) a noite. Eu e minha equipe estamos aguardando a resposta".