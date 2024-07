Luisa Marilac diz que foi boicotada pelo YouTube e cria perfil no OnlyFans

Luisa Marilac usou as redes sociais para reclamar sobre o YouTube e anunciar que decidiu abrir uma conta no OnlyFans para divulgar seus conteúdos.

O que aconteceu

A artista explicou que falar sobre sexo no YouTube é complicado, e que estaria sofrendo um boicote da plataforma. "O que me motivou foi o boicote do YouTube. Você não poder falar determinadas palavras. Eu, no caso, se eu falo, tem uma dimensão muito grande. Eu tomo puxão de orelha. Tiram o vídeo do alcance. Botam ele vermelho. Enfim, tem esses pequenos problemas ali".

Luisa disse que teria mais liberdade no OnlyFans para produzir seus conteúdos. "Não porque eu estou ali para fazer sexo ou algo parecido. Eu vou falar sobre sexo, que ainda é um tabu nesse país. Que todo mundo faz, consome e tem vergonha de falar. Fiquei com medo de boicote e migrei com a intenção de ganhar dinheiro".