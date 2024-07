Nu com a mão no bolso! Leonardo Vieira para a web com cliques quentes

Leonardo Vieira, 55, que foi um dos maiores galãs da TV nos anos 1990, agitou a web, na noite de ontem, com cliques quentíssimos.

O que aconteceu

O ator postou no feed de seu perfil no Instagram, uma montagem com uma série de fotos e vídeos, para falar de uma cirurgia no joelho e de sua recuperação.

Nos registros, ele aparece de cueca e até, completamente pelado. "Fiz uma cirurgia no joelho esquerdo para corrigir o Ligamento Anterior Cruzado e o menisco interno. Arrastei essa cirurgia por anos até que as dores, muletas, altas doses de anti-inflamatórios, tudo isso reunido, me fizeram perceber que não podia mais adiar a situação. A cirurgia foi feita no SNS e foi um sucesso".