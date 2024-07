Lingerie e fio-dental: quem é a avó de Lucas Lucco que reclamou de censura

Influenciadora surpreendeu os seguidores, em 2019, quando mostrou um antes e depois de perder peso. À época, ela fez mistério quanto ao peso, mas os seguidores não deixaram a publicação passar despercebida. "Bonequinha mais linda do mundo", comentou um. "Linda e dedicada", escreveu outro.

Ela é viúva. O marido, Joaquim Correa, morreu em decorrência de complicações da covid-19, em 2021. "Ele estava na UTI, infelizmente veio a falecer hoje. Eu tenho muitos motivos para ficar triste, eu convivi boa parte da minha vida com meus avôs e avós, mas eu tenho mais motivos para agradecer", disse Lucas Lucco, em vídeo compartilhado na época.

Avó de Lucas Lucco posta fotos sensuais em redes sociais Imagem: Reprodução/Tiktok

Dona Julia também sofreu com a doença. Ela ficou quase um mês internada na Santa Casa de Patrocínio naquele ano. "Quase um mês no hospital lutando contra a covid, mas muito grata a Deus por ter me dado a chance de viver."

Influenciadora é só orgulho do neto famoso. Ela coleciona publicações dedicadas ao músico. "Existe gente mais linda?", escreveu, em uma delas.

Julia também usa as redes sociais para lutar contra o etarismo — preconceito com base na idade das pessoas. Ela dá uma aula de autoestima e defende a liberdade de ocupar todos os espaços apesar da idade.