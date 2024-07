Iza pede, e Conversa com Bial corta fala sobre Yuri; veja o que ela disse

Splash confirmou que a gravação da entrevista de Pedro Bial com Iza ocorreu há duas semanas. Na época, a cantora, que está grávida de seis meses, não havia descoberto que Yuri trocava mensagens com outra mulher.

A reportagem teve acesso a dois trechos da conversa de Iza com Pedro Bial. Ela abriu o coração para lembrar como iniciou a sua trajetória no mundo da música. "Comecei como hobby aos 14 anos na igreja [...]. Me formei em publicidade e comecei a trabalhar com audiovisual, mas entendi que não estava feliz [...], eu tinha 24 anos e pensei 'e se eu tivesse coragem de cantar agora?' Fiquei com medo de a vida passar, ter filhos, e não saber como seria a minha vida se eu tivesse me jogado", contou.

Cantora, atualmente, divide as atenções entre a chegada da filha Nala e seu próximo álbum. "Já está fora da cabeça; já estamos trabalhando nele [...], reduzi minha agenda de shows para isso [...]. Sempre quis fazer um álbum de reggae [...], então estamos produzindo um álbum de reggae."

Campanha pelo cancelamento do programa: os fãs de Iza se mobilizaram nas redes sociais para exigir que a Globo cancelasse a exibição da entrevista com a artista. Havia o medo de que alguma declaração da cantora sobre o ex pudesse causar constrangimento.

Traição

Grávida, Iza anunciou na noite de quarta-feira (10) que está se separando do jogador de futebol Yuri Lima após confirmar uma traição do parceiro.