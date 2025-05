Após fazer as pazes com a filha, Raquel humilha vilão em 'Vale Tudo'

César e Fátima bolam um plano para continuar mentindo para a protagonista. "Isso é fácil, deixa comigo", afirma o modelo.

Para isso, o vilão aparece no restaurante de Raquel fingindo procurar por Maria de Fátima. "É que eu queria notícias da Fátima, ela não está me respondendo, não atende ligação", mente.

A namorada de Ivan (Renato Góes) inicia uma discussão com César. "Por que será, né, que ela está fazendo isso? Você já pensou que minha filha pode não querer mais falar com você?", questiona a mocinha. "Eu sei você não gosta de mim, mas eu sinto muita falta da Fátima. Queria saber onde ela está. Ter pelo menos o endereço novo de onde vocês estão morando. Ou então só pede pra ela me desbloquear, porque a Fátima me bloqueou de tudo", responde ele.

A filha de Salvador (Antônio Pitanga) acredita na armação e expulsa o cafajeste do local. "Eu não vou lhe dar informação nenhuma, tá ouvindo? Se a minha filha te bloqueou é porque ela está muito bem. Porque quem virou a cabeça da Maria de Fátima foi você!", grita.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.