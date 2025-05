Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 9 a 17/5

Maria de Fátima pede ajuda a César para não deixar Raquel e Ivan devolverem os dólares. Renato consola Leila. Cecília e Laís se emocionam ao saber que a filha se chama Sarita. Daniela orienta Lucimar a regularizar a guarda de Jorginho. Raquel e Ivan não entendem a atitude carinhosa de Fátima. A família de Eunice fica orgulhosa ao ver sua foto no outdoor. Olavo cobra de César o dinheiro que o modelo lhe deve. Leila avisa a Ivan que Bruno fugiu. Depois que o neto volta para casa, Bartolomeu aconselha Ivan e Leila a não serem tão rígidos com o filho. Maria de Fátima consegue encontrar os dólares que Raquel escondeu.

Quarta-feira, 14 de maio

Maria de Fátima e César comemoram a descoberta dos dólares. Ivan desconfia de Maria de Fátima. Maria de Fátima garante a César que Raquel se separa de Ivan se a mãe acreditar que foi o namorado quem pegou os dólares. Lucimar questiona a posição de Aldeíde com relação à atitude que tomou para conseguir que Vasco pague a pensão de Jorginho. Cecília é rendida por dois bandidos. Laís avisa a Cecília que, por segurança, as duas vão passar um tempo no Rio. Raquel acusa Ivan de ter roubado os dólares.

Quinta-feira, 15 de maio

Ivan fica indignado com as acusações de Raquel. Maria de Fátima avisa a Odete que conseguiu separar a mãe de Ivan. Heleninha fica animada ao saber que Ivan estará presente no campeonato de xadrez em sua casa. Celina hospeda Laís e Cecília em sua casa. Maria de Fátima se mostra interessada no campeonato de xadrez, e Afonso acaba a convidando. Marco Aurélio pede ajuda a Cláudia para encontrar sua mala com os dólares, e descobre que Rubinho pode ter etiquetado a mala errada. Freitas é orientado por Marco Aurélio a vasculhar a vida de Raquel. Ivan é recebido com hostilidade por Raquel na inauguração de seu restaurante.

Sexta-feira, 16 de maio