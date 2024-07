Após aceitar convite de Aurora, José Inocêncio toma decisão inesperada

Nos próximos capítulos da novela "Renascer" (Globo), José Inocêncio (Marcos Palmeira) toma uma decisão inesperada após aceitar convite de Aurora (Malu Mader).

O que vai acontecer

O fazendeiro decide viajar com a nova amiga, mas, antes disso, decide deixar seu cramulhão com Tião Galinha (Irandhir Santos). "Eu só lhe dou um aviso: tome muito cuidado com o que desejar... porque é nesse caminho que ele vai lhe botar!", aconselha o pai de João Pedro (Juan Paiva).