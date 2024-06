Kelzy Ecard, de 'Todas as Flores', comemora fim do tratamento contra câncer

Kelzy Ecard, 58, revelou que está livre de um câncer.

O que aconteceu

A atriz de novelas como "Todas as Flores" e "Segundo Sol" contou que lutou contra a doença em uma publicação no seu Instagram. "Hoje foi o último dia do meu tratamento, que começou em dezembro de 2022, quando recebi meu diagnóstico de câncer de mama."

Ela detalhou como foi o tratamento. "De lá pra cá foram 4 sessões de químio vermelha, 12 sessões de químio branca, 1 cirurgia, 15 sessões de radioterapia, 4 sessões de imuno+quimio e 18 sessões de imunoterapia."