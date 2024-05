Ator brasileiro vence prêmio de Melhor Ator Revelação em Cannes 2024

Celebrando a premiação, Teodoro disse que sempre sonho estar no Festival de Cannes. "Quando Ronaldo apareceu, lutei muito para fazê-lo com a minha alma. Vim de uma cidade de 4 mil habitantes, no interior de Minas, e sempre sonhei em estar em um festival como Cannes. Voltar com esse prêmio é sensacional!"

"Baby" narra a história de uma paixão tumultuada, de uma amizade cheia de desencontros.

Quando o jovem Wellington ('Baby'), interpretado por João Pedro Mariano, deixa o Centro de Detenções, sem o apoio da família biológica, é acolhido por um garoto de programa, Ronaldo, vivido por Ricardo Teodoro. Priscila (Ana Flavia Cavalcanti), a ex-mulher de Ronaldo e mãe de seu filho, e sua parceira Janaína (Bruna Linzmeyer) abrem as portas de sua casa para que Baby possa se encontrar em uma nova família.