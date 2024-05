'Renascer': resumo dos capítulos da novela da Globo de 20 a 25/05

Dona Patroa demonstra arrependimento de ter voltado para casa. Joana pensa na proposta de indenização de Egídio a Tião. Buba e Augusto ficam juntos. Morena diz a Deocleciano que estranhou o fato de Teca querer morar com eles. Bento conta a Augusto que José Inocêncio quer fazer um teste de DNA no filho de Teca. Joana fica aflita quando Egídio lhe comunica que aguarda a funcionária em sua casa, conforme combinado. Sandra percebe que Dona Patroa está apaixonada por Rachid. Joana conta a Dona Patroa sobre o acordo que Egídio fez com ela. Dona Patroa orienta Joana a se encontrar com Egídio e levar Tião. Inácia tem um mau pressentimento quando não encontra Teca em casa.

Terça-feira, 21 de maio

José Inocêncio revela a Pastor Lívio a vontade de ter a carta que a mulher de Rachid, Marianinha, escreveu para Maria Santa. Teca ameaça fugir se Mariana não deixá-la ficar na casa de Morena. Neno e Pitoco levam Du ao encontro de Buba. Buba conversa com Augusto e diz que Teca tem o direito de saber que Du está vivo. Joana conta a Tião que Egídio quer dormir com ela em troca do dinheiro. Rachid confidencia a Sandra que tem intenção de se casar com Dona Patroa. José Inocêncio sonda com Bento se é possível tirar João Pedro de seu testamento. Teca tem uma visão do dia em que Belarmino foi assassinado.

Quarta-feira, 22 de maio

Morena se assusta quando Teca afirma que o tiro que feriu José Inocêncio e matou Belarmino foi dado pela arma fixada em sua parede. Inácia revela a Pastor Lívio sua desconfiança sobre Teca. Mariana fica apavorada ao acordar com Teca mirando a arma de Belarmino contra ela. José Inocêncio discute com Inácia, que critica o patrão por não aceitar o casamento de João Pedro. Tião tem receio de que o plano para enganar Egídio não dê certo. Marçal estranha o fato de Dona Patroa querer ir à casa de Jacutinga. Joana exige, na frente de Tião, que Egídio dê o dinheiro prometido para o marido.

Quinta-feira, 23 de maio