Maria Fernanda Cândido usa instinto e 'certa ousadia' para escolher papéis

Maria Fernanda Cândido, 49, conta com diferentes papéis em sua carreira. Só em 2024, ela dá vida a dois personagens: G.H. em "A Paixão Segundo G.H." e Antoinette Léfèvre em "Vermelho Monet", dois diferentes filmes brasileiros. Em 2022, a atriz viveu algo bastante distinto: esteve em "Animais Fantásticos 3", uma produção de US$ 200 milhões — uma realidade que diverge do cenário do cinema no Brasil.

Em entrevista a Splash, Cândido diz usar a sua intuição para escolher quais personagens merecem sua atenção. "Além das escolhas, há uma certa ousadia em apostar em projetos diferentes e em seguir a sua própria intuição".