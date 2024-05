Como Halder Gomes transformou arte em cinema no incomum 'Vermelho Monet'

Ambientado em Lisboa, no mundo frenético do mercado de artes e do negócio das falsificações, "Vermelho Monet" acompanha um pintor com um passado nebuloso (papel do gigante Chico Diaz), que tem a chance de enfrentar suas obsessões a negociante de arte interpretada por Maria Fernanda Cândido encomenda um quadro original. Acometido de um problema na visão que lhe remove a capacidade de enxergar cores, ele encontra em uma jovem atriz (a estreante Samanta Müller) a musa que pode lhe devolver a inspiração.

Parte drama existencial, parte thriller gótico, embalados em uma história de amor, "Vermelho Monet" é radicalmente diferente de todo o trabalho que Halder apresentou até então. É um filme meticulosamente planejado em seus movimentos visuais e musicais, forrado de símbolos e signos, que surpreendem pela riqueza de detalhes - uma edição em mídia física merecia uma faixa de comentários caprichada!

Conheci Halder quando ele lançou "O Shaolim do Sertão" e, mesmo tendo trocados ideias ao longo dos anos, fui arrebatado pelo volume de informação que ele transpareceu em nossa última conversa. Sobre arte. Sobre filmar em Portugal. Sobre transformar a visão de "Vermelho Monet" em realidade. E não é todo dia que podemos falar sobre a literal materialização de um sonho.

Halder Gomes, diretor de 'Vermelho Monet' Imagem: Pandora

"Vermelho Monet" é um desvio de curso radical das comédias que você sempre fez. São abordagens totalmente distintas ou existe alguma conexão que não é tão fácil de enxergar?

Existe um pouco das referências e dos estudos da pintura como uma pesquisa estética que eu trago para os filmes, às vezes mais do que do próprio cinema. Várias de minhas comédias trazem um estudo de psicologia das cores, referências de pinturas, pintores, e até mesmo integrada à mise em scene algumas situações onde a arte incorpora a cena. Em "O Cangaceiro do Futuro" todo o universo da casinha da personagem Mariah é inspirado em luz barroco holandesa de Vermeer e de Rembrandt. Já "Cine Holliúdi 2 - A Chibata Sideral" traz uma cena que é um grande estudo cromático de uma fase da pintura do cearense Chico da Silva. Já as personagens alienígenas tem seus movimentos e efeitos visuais em seus corpos que remetem à "Noite Estrelada" de Van Gogh.