Bruninho e Davi sobre RIR: 'Coloca Jorge e Mateus e coitado do palco mundo'

Bruninho e Davi são uma das atrações de Barretos, festival sertanejo que acontece em agosto deste ano. Nesta quinta-feira (18), eles estiveram no Villa Country, em São Paulo, para o esquenta do evento — que compararam com o Rock in Rio do Sertanejo.

O festival carioca, que anunciou um palco voltado para o samba hoje, está perdendo a oportunidade de investir no sertanejo, segundo a dupla. "Se você coloca o Jorge e Mateus no palco Sunset, eu tenho dó de quem estiver no mundo", disse Bruninho. Ele brincou que apostaria dinheiro nisso. "Vou ganhar na mega sena se eu colocar 100 reais nisso".

Para ele, os donos do hit "Logo Eu", tem cacife para bater de frente até com Katy Perry, uma das atrações principais do evento. "Eu ia assistir os dois [Jorge e Mateus ou Katy Perry]. Ia ficar no meio", brinca Davi.