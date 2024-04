MC Bin oferece 'ombro amigo' para Lucas: 'Vai escutar umas verdades'

MC Bin comentou nas redes sociais hoje (9) sobre o reencontro com seus aliados do BBB 24 (Globo) e a possível eliminação de Lucas.

O que aconteceu

Através de seu Instagram Stories, MC Bin afirmou que soube da traição de Lucas "Buda" fora do reality show. "Lá dentro eu não tinha noção do que tava acontecendo, no que ocasionou o Buda [Lucas] estar solteiro hoje. Aqui fora também vi as coisas que o Buda falou sobre mim […] fiquei meio chateado", disse.