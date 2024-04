Ziraldo foi o último entrevistado no Programa do Jô e bateu recorde

Escolhi um convidado para lá de especial, porque além de ser uma artista genial, de reputação internacional, é recordista de vindas ao programa. Todo ano ele veio.

Jô Soares ao anunciar Ziraldo no programa

Velório e enterro

Segundo a filha Daniela Thomas, Ziraldo terá velório aberto na Associação Brasileira de Imprensa, na manhã de domingo (7).

O enterro também será no domingo (7), no Cemitério São João Batista às 16h30.

O cartunista morreu dormindo em seu apartamento no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio, pouco depois das 14h de hoje (6).

"Ele teve um AVC faz um tempo e já estava com a saúde frágil, estava bem fraquinho", disse Cecília, cunhada de Ziraldo, casada com Zelio, irmão do cartunista, a Splash. "Ele estava em casa e faleceu agora de tarde, pouco depois das duas da tarde.