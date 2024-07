Lista mostra quais são os 20 melhores livros do século; confira

"The Warmth of Other Suns" (Isabel Wilkerson) e "Wolf Hall" (Hilary Mantel) também se destacaram. Enquanto o primeiro narra a migração das comunidades afro-americanas do sul ao norte e nordeste dos Estados Unidos entre 1915 e 1970, o segundo preenche lacunas da história de Thomas Cromwell, primeiro-ministro do rei Henrique VIII.

Confira a lista completa: