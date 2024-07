Pinóquio generoso e mais uma livraria histórica que fecha as portas

O rapaz costumava passar na loja após as aulas. Junto com os colegas, ficava por ali curtindo os livros, descobrindo histórias num espaço criado em 1979 e pensado justamente para as crianças.

A Malasartes despontou como a primeira livraria infantil do país. Ana Maria Machado, gigante de nossa literatura, ajudou a fundar, foi uma das sócias e trabalhou no lugar durante 18 anos. Agora, essa história de mais de quatro décadas mostrando aos pequenos leitores os encantos dos livros chega ao fim.

"É com um misto de emoções que chegamos ao momento de encerrar as atividades da nossa querida Livraria Malasartes... Estaremos abertos ao público até dia 31/07. Venham nos visitar!", informou a livraria em sua página no Instagram.

Apesar de ser uma referência cultural, lugar que recebeu lançamentos de autores como Chico Buarque e Ziraldo, e de ter uma comunidade de clientes que ajudaram a segurar as pontas durante o difícil período da pandemia, pelo visto as contas seguiam difíceis de fechar.

Não é de hoje que livrarias de diferentes tamanhos têm muita dificuldade para lidar com as mudanças do varejo, no geral, e do mercado editorial, de forma mais específica (escrevi a respeito aqui).

Umas infelizmente vão, outras felizmente vem. Com propostas distintas, procuram por modos de fazer com que uma livraria vá além de um bem-vindo sonho e pare de pé também como negócio. No Bixiga, em São Paulo, por exemplo, acaba de ser inaugurada a Barrilete, focada em livros sobre futebol. Café e cerveja fazem parte do que o lugar tem a oferecer.