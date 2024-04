Ziraldo será velado e enterrado neste domingo, no Rio de Janeiro

Ziraldo, o criador de "O Menino Maluquinho", morreu neste sábado, aos 91 anos. A informação foi confirmada a Splash por familiares.

Velório e enterro

O velório de Ziraldo acontecerá neste domingo, 07 de abril, a partir das 10h, no MAM - Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo e não na ABI, como foi anteriormente anunciado.

O enterro também será no domingo (7), no Cemitério São João Batista às 16h30.