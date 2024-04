Gênio, gigante, eterno: Lula, políticos e famosos lamentam morte de Ziraldo

Políticos e famosos lamentaram a morte do cartunista Ziraldo, aos 91 anos, neste sábado (6), enquanto dormia em seu apartamento no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio, depois das 14h de hoje.

"Ele teve um AVC faz um tempo e já estava com a saúde frágil, estava bem fraquinho", disse Cecília, cunhada de Ziraldo, casada com Zelio, irmão do cartunista, a Splash. "Ele estava em casa e faleceu agora de tarde, pouco depois das duas da tarde".

O que disseram as personalidades

O presidente Lula chamou Ziraldo de "onipresente" na cultura nacional e lembrou de seu papel na luta pela democracia. "O Brasil perdeu neste sábado um de seus maiores expoentes da cultura, da imprensa, da literatura infantil e do imaginário do país. Chargista, caricaturista, escritor e jornalista, o mineiro Ziraldo é nome onipresente na cultura popular brasileira."