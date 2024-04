Não foi só o Menino Maluquinho: os personagens famosos de Ziraldo

O cartunista Ziraldo, morto hoje aos 91 anos, desenhou personagens icônicos do universo infantil, como o Menino Maluquinho e o Pererê, líder da Turma do Pererê.

Saiba mais sobre alguns dos personagens desenhados pelo cartunista

1. Turma do Pererê

As histórias do saci começaram em 1960 mas, quatro anos depois, com o início da Ditadura Militar, deixaram de ser publicadas. A revista em quadrinhos foi a primeira feita por um único autor no Brasil.