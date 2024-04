Morre Ziraldo, cartunista criador de 'O Menino Maluquinho', aos 91 anos

Ziraldo, o criador de "O Menino Maluquinho", morreu neste sábado, aos 91 anos. A informação foi confirmada a Splash por familiares. O cartunista morreu dormindo em seu apartamento no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio, às 14h30 de hoje (6).

A filha de Ziraldo, Daniela Thomas, disse que ele teve falência múltipla de órgãos, mas a nota oficial da assessoria do artista fala em causas naturais. "Ele simplesmente parou de respirar. Já eram seis anos acamado, e começou ultimamente a ficar com muita fraqueza, ter muita febre".

O velório de Ziraldo acontecerá neste domingo, 07 de abril, a partir das 10h, no MAM - Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo e não na ABI, como foi anteriormente anunciado.