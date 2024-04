Paolla Oliveira lembra que fez Ziraldo chorar como Professora Maluquinha

Paolla Oliveira lamentou a morte de Ziraldo, aos 91 anos, hoje, e lembrou a vez em que fez o cartunista chorar ao vê-la caracterizada como a Professora Maluquinha, uma de suas personagens.

O que aconteceu

Atriz destacou que Ziraldo vive no imaginário das crianças e adultos do Brasil por sua obra. "Que notícia triste. O Ziraldo mora no nosso imaginário, no imaginário das crianças e dos adultos, que tiveram o prazer de conhecer a obra dele", disse em entrevista à Quem.

Oliveira deu vida à Professora Maluquinha no filme "Uma Professora Muito Maluquinha" (2010), mas, inicialmente Ziraldo duvidou que ela pudesse interpretar sua personagem. Segundo a artista, o cartunista ficou receoso porque na época ela estava em início da carreira, mas as dúvidas do escritor sumiram ao vê-la caracterizada, momento em que ele até chorou.