A história da cantora premiada que se afastou após sequestro e estupro

Duffy diz que não se sentiu segura em procurar a polícia. Se desse errado, pensou ela, poderia ser morta pelo abusador. Ela só foi se abrir, de fato, para uma psicóloga. "Não sei como tive forças para aguentar esses dias. Sabia que minha vida estava em risco, ele fez confissões veladas de que queria me matar. Com a pouca força que tinha, meu instinto era correr", relatou.

Ela contou em seu site que precisou se mudar cinco vezes de casa para fugir do criminoso. "Eu me mudei cinco vezes nos três anos seguintes, nunca me sentindo a salvo do estuprador. Fiquei fugindo por muito tempo. Encontrei um lugar para morar, a quinta casa, não era tão sufocante quanto as outras casas, onde sofri silenciosamente, em pequenas casas ou apartamentos."

Cantora explicou que decidiu viver isolada para se proteger. "Neste lugar em que eu ficaria solitária nos anos seguintes, achei minha estabilidade para me recuperar, parei de fugir e me realoquei. Eu senti que ele não poderia me achar na quinta casa, eu me senti segura. Me sinto segura agora."