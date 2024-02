Por que Messi é o maior esnobado do Oscar 2024?

Ele já sabia fingir-se de morto, mas precisou aprender a ser um cão-guia, já que no filme é o companheiro de Daniel, filho cego da protagonista. Messi e o ator mirim Milo Machado Graner passaram bastante tempo juntos antes das filmagens começarem, para poderem criar vínculos.

O cachorro se tornou uma sensação na internet. Messi chegou a participar de entrevistas sobre o filme e recebeu diversos agradecimentos de Triet.

Ele não era algum animal correndo, mas sim uma parte tão importante do elenco quanto qualquer um dos outros atores.

Justine Triet

Em entrevista a Variety, a tutora Laura Martin-Contini contou que esta foi a primeira vez do cachorro em um filme, mas ele já havia feito outros testes. Ele tem uma irmã, chamada Fox, pequena em comparação com Messi. Ele odeia o aspirador de pó, e recebeu o nome do jogador de futebol argentino Lionel Messi.

Em uma cena que foi cortada, Daniel deveria abraçar Snoop, mas Milo e Messi não conseguiram fazer. "Eles fizeram isso várias vezes. Milo não estava muito animado, nem o cachorro, por isso, não conseguiam entrar em ação", contou. "Então, eles colocaram comida de cachorro nas dobras do pescoço de Milo, mas Messi ficou lambendo muito e a cena acabou não funcionando."

Messi venceu o Palm Dog, troféu não-oficial que reconhece as maiores atuações caninas entre os filmes do Festival de Cannes. O longa francês figura em diversas categorias no Oscar deste ano, incluindo a de Melhor Filme. Ele foi o vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2023.