Mostra Internacional de Cinema de SP abre com o melhor filme do ano

Mistério

O longa não dá respostas fáceis e, durante toda a sua duração, não é possível ter a certeza do que de fato aconteceu.

O espectador acompanha a recriação feita pela polícia do momento da morte, assim como os depoimentos de Daniel sobre o que ele teria — ou não — presenciado.

Ao mesmo tempo em que Sandra tenta convence a Justiça de que ela é inocente, ela se empenha em convencer o público de que a sua versão é a verdadeira. No entanto, "Anatomia de uma Queda" não deixa fácil para quem assiste, e é comum se pegar pensando em diversas opções para o que teria levado à morte de Samuel.

O filme 'Anatomia de Uma Queda' é exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo Imagem: Divulgação

Atuações

A alemã Sandra Hüller consegue interpretar uma mãe com diversas nuances. Ela vive problemas no casamento com suas insatisfações. A personagem divide momentos de firmeza com carinhos, mas com uma personalidade que nos faz questionar a todo o tempo se ela é culpada ou não.