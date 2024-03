Oppenheimer: quanto ganharam os atores e o diretor do vencedor do Oscar?

Oppenheimer, aclamado drama histórico dirigido por Christopher Nolan, conquistou o público e a crítica e também gerou ganhos impressionantes tanto para o diretor quanto para o elenco principal.

Com um orçamento de produção de aproximadamente R$ 500 milhões (US$ 100 milhões), o filme atingiu uma bilheteria mundial de US$ 958 milhões (R$ 4,77 bilhões) e rendeu ao seu diretor, Christopher Nolan, cerca de R$ 498 milhões (YS$ 100 milhões) — resultado da soma de seu salário, participação nos lucros, bônus de bilheteria e um adicional por ganhar dois prêmios Oscar, enquanto o protagonista Cillian Murphy recebeu R$ 50 milhões (US$ 10 milhões).

Os atores coadjuvantes Robert Downey Jr., Emily Blunt e Matt Damon também tiveram significativa remuneração, com cada um ganhando cerca de R$ 20 milhões (US$ 4 milhões). As informações são da Variety.