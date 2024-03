'Simplão' de olhos brilhantes: quem é Cillian Murphy, que ganhou Oscar

Acho que já superei isso. Houve um período nos meus 20 anos em que me perguntei como as coisas teriam sido, mas rapidamente percebi que havia um limite na minha capacidade como cantor, compositor e músico. Olhei para outras bandas e outros músicos e percebi que não estava nessa categoria. Então isso me fez sentir menos triste. Não acho que falte minha música no mundo.

Cillian Murphy em entrevista ao The Irish Times

Início da carreira no teatro. Depois de desistir da música, segundo a GQ, ele conseguiu o primeiro papel para o qual fez o teste. A obra que mudou sua vida —e sua primeira peça— foi "Disco Pigs", sobre as trágicas desventuras de dois adolescentes irlandeses do dramaturgo irlandês Enda Walsh. Com o trabalho, Murphy viajou pelo Reino Unido, Europa e Canadá.

Tudo aconteceu comigo em um mês, em agosto de 1996: nos ofereceram um contrato de gravação, fui reprovado nos exames de direito, consegui o papel em Disco Pigs e conheci minha esposa.

Cillian Murphy em entrevista à GQ

Sucesso com "Peaky Blinders". A série de sucesso da BBC, disponível na Netflix, tem Murphy como Thomas Shelby, o líder de uma gangue inglesa de origem cigana do início do século 20. A produção durou de 2013 a 2022. Murphy ganhou vários prêmios no Reino Unido e na Irlanda por sua atuação.

Parceria antiga com Christopher Nolan. "Oppenheimer" não é o primeiro trabalho de Murphy com Nolan. Antes do protagonista que lhe rendeu o Oscar de melhor ator, ele também teve papéis coadjuvantes na trilogia de "Batman", "A Origem" e "Dunkirk".