Não foi o 1º! Emma Stone entra no clube de atrizes com dois Oscar de Melhor Atriz

Ryan Gosling e Emma Stone em cena de "La La Land" Imagem: Reprodução

"Me sinto muito honrada em compartilhar isso com cada membro do elenco, com cada membro da equipe, com cada pessoa que colocou seu amor, seu cuidado e seu brilhantismo neste filme", disse a atriz de 35 anos ao receber o prêmio.

"Obrigado pelo presente de toda uma vida: Bella Baxter (sua personagem). Sempre lhe agradecerei. Obrigado por convidar todos nós para fazer parte dessa equipe", disse ao diretor do longa e também indicado, Yorgos Lanthimos.

A estrela derrotou na categoria outra grande favorita, a atriz de raízes indígenas Lily Gladstone ("Os Assassinos da Lua das Flores"), Annete Bening ("Nyad"), Sandra Hüller ("Anatomia de uma Queda") e Carey Mulligan ("Maestro").

À lá Frankestein

Sob a direção de Lanthimos, Stone dà vida a Bella, uma espécia de versão feminina do Frankestein.