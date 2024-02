'Pobres Criaturas' é bizarro, mas pode surpreender e ganhar o Oscar 2024

Por que é bizarro?

O Dr. Godwin Baxter é uma espécie de Victor Frankenstein, e cria diversos seres diferentes. Assim, o filme apresenta criaturas modificadas, como o pato-cachorro, e são todos tidos como normais.

O realismo fantástico apresentado leva o espectador para um universo que se assemelha muito a algo parecido com sonhos. As viagens feitas por Bella entre países demonstram muito essas estranhezas.

Em meio às bizarrices, Bella enfrenta assuntos sérios da vida, como pobreza, prostituição, feminismo e relacionamentos abusivos. As descobertas da personagem vão a moldando ao longo do filme.

O visual é um dos pontos fortes, pois sempre é muito carregado de objetos em cena, com figurinos impactantes, que acabam por não ornar em diversas vezes. No entanto, o começo do longa se passa em preto e branco.

"Pobres Criaturas" é um sucesso de crítica. No Rotten Tomatos — agregador online de críticas — ele está com 93% de aprovação da crítica, e 80% do público.