Bruna Marquezine exibe o look decotado que usou no Oscar 2024

Bruna Marquezine acaba de postar nas redes sociais alguns cliques do vestido que escolheu para aproveitar a cerimônia do Oscar 2024, no último domingo (10). A atriz brasileira foi à premiação em Los Angeles a convite da Warner Bros.

Decote até o umbigo. O look escolhido por Bruna Marquezine conta com dois grandes decotes, o primeiro, na frente, abre o vestido quase até o umbigo, enquanto o segundo deixa as costas expostas.