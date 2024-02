Como 'Parasita' abriu portas para que novo filme chegasse ao Oscar 2024

Uma boa parte do título é falado em coreano e, segundo Song disse em entrevista a Splash, o vencedor do Oscar de 2020, "Parasita" que tem a língua sul-coreana como principal, foi quem abriu as portas para "Vidas Passadas". Nos Estados Unidos, não é nada comum o uso de legendas em filmes estrangeiros, criando uma certa "aversão" do público a este tipo de produções.

'Parasita' fez com que as pessoas começassem a assistir aos filmes na Netflix, por exemplo, com as legendas ativadas. Então, quando comecei a desenvolver 'Vidas Passadas', me avisaram que não teria problema com as legendas.

A cineasta conta ter ficado feliz e surpresa com a liberdade de fazer seu filme como queria. "Ninguém viu problema, o público já estava acostumado."

Vidas Passadas, indicado ao Oscar 2024, estreia nos cinemas brasileiros Imagem: Divulgação

Início de tudo

A Splash, Celine Song relembra como a ideia para o roteiro surgiu. "Eu estava em um bar, em Nova York, sentada entre o meu namorado de quando eu era criança, que veio me visitar da Coreia e agora é um grande amigo e veio me visitar da Coreia, e o meu marido. E eles não falam a língua um do outro."