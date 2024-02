Após Marcos revelar que é filho de Helena, Miriam é escorraçada de casa

O moço revela toda a verdade para Helena (Isabel Teixeira). "Mamãe, esse é o Marcos, o filho que você teve e que o vovô achou que tinha morrido. Seu filho com o Bruno. O filho que você gerou e que não morreu no parto. Ele tá bem na sua frente", conta. "Oi, mamãe. Demorou 25 anos, mas finalmente eu achei o caminho de casa", completa Marcos.

O filho de Bruno (Luan Argollo) coloca o avó biológico contra a parede. "Como foi me encontrar e saber que por sua culpa eu tive uma vida miserável? Por sua culpa e dessa maldita que se dizia minha tia, mas que na verdade é a minha sequestradora", diz. "Eu achei que você não fosse sobreviver", se justifica o ricaço.

O ex de Carol (Karine Telles) desmascara Miriam (Paula Cohen). "Eu, o neto de sangue dele, fui criado sem família, sem estudo, sem educação, sem nada. Porque você não me deu uma chance. Eu fui jogado pra lá e pra cá a vida toda. E agora de novo: vocês queriam que eu voltasse pra Bahia pra ninguém descobrir esse segredo. Agora todo mundo sabe que você me guardou, tia, pra chantagear o Sérgio Aranha. Se você usou isso pra casar com ele, eu faço questão de acabar com a sua farsa agora mesmo", afirma.

No meio de tudo isso, Sérgio tenta confortar a filha, que acabou de conhecer o filho biológico. "Chega! Chega! Eu cansei de ouvir as suas mentiras. Você é completamente louco!", grita a mulher contra o pai.

Acuada, a enfermeira se revolta contra seu noivo e Helena. "Sabe que eu tô gostando de ver a cara de vocês assim, tão impressionados, sofridos. Sérgio, Helena, vocês são muito piores do que eu. São dois hipócritas. Posam de gente de bem, de família, mas na verdade são mais perigosos do que muito bandido. Você devia me agradecer, Helena. Se você segurou o Jonas esse tempo todo é porque tinha um filho entre vocês", fala.

Ela ainda revela todas as armações da dupla de vilões para Giovanni e Marcos. "Marcos, a Helena, essa santinha, queria o namorado da amiga, mas engravidou de outro. O otário do Jonas foi enganado a vida toda. Serginho sempre soube que a Helena estava grávida do Bruno. Que moral vocês têm pra falar de mim?", questiona.