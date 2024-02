Marcos mata charada e descobre verdade sobre troca de bebês

Marcos mostra uma foto de Miriam (Paula Cohen) para o ex de Ísis (Rayssa Bratillieri). "Conheço, claro! É a Miriam, noiva do meu avô e a enfermeira que fez o meu parto", afirma.

Os dois começam a ligam os pontos e matar a charada. "Ela é a minha tia Lúcia", conta o sobrinho de Pedro (Alexandre Borges). "Não tô entendendo", diz o outro.

O filho de Bruno (Luan Argollo) explica tudo para Giovanni. "Nós nascemos no mesmo dia, na mesma maternidade e a enfermeira que fez o seu parto é a minha tia que me criou. Segundo minha tia ela morreu no parto e se chamava Olívia", revela.

Com essas informações, eles percebem que são os dois bebês trocados na maternidade e que Marcos é o filho biológico de Helena (Isabel Teixeira). "Olívia Novaes. Esse é o nome da minha mãe biológica. Não é possível! Marcos, é você! Você é o filho biológico dos meus pais. O bebê que meu avô achou que tinha morrido", fala Gio.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.