'Elas por Elas': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 11 a 16/12

Érica expulsa Edu de sua casa e afirma que ele jamais terá seu amor. Raquel, Lara e Mário improvisam um jantar. Pedro briga com Natália por abrigar Marcos. Renée tenta consolar Edu. Giovanni se esquiva das manipulações de Helena. Lara confessa a Taís que está apaixonada por Mário, e Roberto ouve. Cris procura Tony. Roberto tenta convencer Lara a fazer cursos no exterior, a fim de afastá-la do escritório. Marcos se aproxima de Carol. Edu desabafa com Yeda. Ulisses e Carol discutem. Sérgio aconselha Helena a retirar a queixa contra Jonas, para não perder Giovanni. Renée conta para Vic que seu convite de trabalho é na Bahia. Fagundes surpreende Míriam.

Terça-feira, 12 de dezembro

Míriam tenta subornar Fagundes, que confessa estar interessado em uma parceria com ela. Helena se angustia ao lembrar da noite em que Bruno morreu. Marcos rouba o anel que Pedro compra para Taís e manda fazer uma cópia. Míriam, Danilo e Fagundes fecham uma sociedade contra Sérgio. Edu tenta conversar com Érica, que o rejeita. Renée anuncia a possibilidade de se mudar para a Bahia e todos comemoram, enquanto Vic fica dividida. Yeda e Cris desconfiam de que Lara esteja apaixonada. Mário decide se declarar para Érica, e Edu se entristece. Míriam e Fagundes armam para Sérgio. Taís não gosta de saber que Marcos está morando com eles. Pedro descobre que o anel que comprou para Taís sumiu.

Quarta-feira, 13 de dezembro

Pedro insinua que Marcos roubou a joia que ele daria para Taís. Helena anuncia que retirou a queixa contra Jonas, e Giovanni afirma que não confia mais na mãe. Sérgio questiona Fagundes sobre a execução de Danilo, e o capanga disfarça. Míriam treina Danilo para abordar Helena. Marcos sai de casa, e Natália e Pedro brigam. Marcos manipula Carol. Aramis revela a Jonas que Helena retirou a queixa contra ele. Yeda se chateia com Edu. Taís tenta aproximar Lara de Mário e convida ambos para serem padrinhos de seu casamento. Marcos devolve a joia de Pedro sem ser visto. Carol admira Marcos.

Quinta-feira, 14 de dezembro