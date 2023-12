Antonio cai no choro ao falar com Agatha morta em caixão: 'Nunca me amou'

Na sequência, Angelina enxuga as lágrimas e obedece à ordem, deixando o espaço para Antonio se despedir de Agatha. É o momento em que ele se aproxima do caixão e desabafa: "É melhor mesmo que esse caixão esteja fechado, porque eu não gostaria de te ver morta, Agatha."

E aqui estamos nós dois outra vez... Eu e você. Está um bocado difícil entender o que eu estou sentindo. As emoções estão todas misturadas aqui dentro do meu peito. Ainda existe amor, sim... Um amor maior que tudo, um amor que ainda está vivo, depois de todos esses anos e de todo o mal que você me fez. Mas me dá uma pontada de dor aqui [no peito] quando eu digo pra mim mesmo que você nunca me amou,

Agatha. Nunca. Nem no passado, quando nós dois éramos jovens, nem agora. E aí então, junto com o meu amor, eu sinto ódio. Um ódio que toma a forma de uma pergunta: por que, Agatha? Por que você nunca conseguiu me amar como eu te amei? Por quê?

Antonio La Selva

Antonio não consegue segurar as lágrimas e cai no choro.

"Pela segunda vez na minha vida, estou me despedindo de você, Agatha. Sofri como um louco da primeira. Só que aquilo era tudo uma farsa. Até pros seus filhos você mentiu. Mas agora a sua farsa acabou. Você está morta mesmo, não só dentro desse caixão, mas também dentro de mim. Dentro do meu coração. Vim aqui só pra te dizer isso, Agatha: Na hora em que esse caixão descer à terra, o meu amor vai ser enterrado junto com ele... Pra todo o sempre."