CCXP estreia no México com famosos e público menor; veja as novidades

A princípio, a edição mexicana tinha menos celebridades confirmadas. Na semana do evento, os únicos famosos internacionais anunciados eram o elenco de The Boys (Antony Starr, Erin Moriarty, Chace Crawford, Claudia Doumit e Karen Fukuhara), Sydney Sweeney, Álvaro Morte, Tom Ellis, Amandla Stenberg e Giancarlo Esposito.

Contudo, o line-up da convenção teve surpresas. De última hora, foi anunciada também a presença do elenco de "A Casa do Dragão", em painel que fechou o evento no domingo (5): Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Eve Best e Steve Toussaint.

Em termos de estrutura, o evento foi bem parecido com o original. No caminho de um estande a outro, era até fácil esquecer que se estava no Centro Citibanamex, na Cidade do México, e não no São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista. O mapa da feira duplicou fórmulas de sucesso da edição brasileira, como o palco Omelete (aberto a todos) repetindo a programação do vizinho e concorrido palco Thunder (cujos frequentadores madrugam na fila para garantir a entrada).

O espaço que recebeu a CCXP MX tinha uma grande vantagem em relação à edição brasileira. Com áreas abertas, foi possível instalar uma praça de alimentação com food trucks ao ar livre. Além de ajudar a manejar as filas na parte de dentro, essa área também virou um refúgio para quem se cansava dos estímulos constantes nos estandes cheios de luzes e sons.

As novidades que foram anunciadas

Teve trailer novo de "The Boys". Sob gritos da plateia (que, diga-se de passagem, não passaram nem perto do volume da plateia brasileira), o elenco da série falou um pouco sobre a quarta temporada e revelou imagens inéditas dos novos episódios, que serão lançados no Prime Video a partir de 13 de junho.