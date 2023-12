Após morte de Agatha, detalhe inusitado coloca Irene na mira da polícia

O suspense está no ar em Terra e Paixão: quem matou a vilã Agatha (Eliane Giardini)? Irene La Selva (Gloria Pires) é uma das principais suspeitas e um detalhe inusitado vai deixá-la encrencada.

Vivendo na casa de Gladys (Leona Cavalli) e Graça (Agatha Moreira), Irene interrompe uma conversa da mãe e filha sobre a morte de Agatha. Graça disfarça dizendo que estavam falando sobre uma coleção de semijoias que chegou à boutique. "Tem umas pulseiras lindas, você vai adorar, Irene", diz ela.