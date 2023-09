Menor diz ter sido agredido em show e aciona MC Daniel na Justiça

Ainda de acordo com o menor, ele diz que fez um "sinal de paz", para demonstrar que não procurava atrito, e indicou que queria apenas uma foto. Em seguida, os seguranças teriam formado um tumulto, se aglomerado sobre o menor, arremessando-o para fora do palco.

O garoto, que na época do show tinha 16 anos, declarou que foi levado para um canto onde foi cercado e "brutalmente agredido, tomando socos no rosto e no corpo, deixando marcas". Ele anexou fichas de atendimento que traziam hematomas com indícios de agressão física. Também juntou vídeos ao processo.

O adolescente diz que a conduta dos presentes de subir ao palco não é novidade nos shows realizados pelo cantor.

"Em inúmeras ocasiões outros fãs tiveram a oportunidade de subir ao palco, tirar fotos e até mesmo cantar ao lado do artista, sendo esta uma conduta incentivada e divulgada como meio de promoção do MC, além de ser forma de aproximação com seu público", afirmou.

Após o show, o menor diz que ainda foi ao hotel do cantor com amigos que pretendiam conhecê-lo. E que foi acusado pelo cantor de tentar agredi-lo, sendo exposto em filmagens "divulgadas de forma sensacionalista por estímulo do Mc Daniel".

Ocorre que, no dia da apresentação, Mc Daniel divulgou em seus stories no Instagram vídeos do momento que o menor tentou subir no palco e, posteriormente, sua ida ao hotel para pedir uma foto. Nessas postagens, o artista diz que o fã queria "arrumar briga".