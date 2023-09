João Guilherme lambe Jão e usa jaqueta de R$ 38 mil em clipe; veja vídeo

Jão, 28, lançou na tarde de quinta (14) o clipe da música "Me Lambe". O vídeo conta com a participação de João Guilherme.

Vestido de gato, o ator lambe o rosto do cantor, bem próximo à boca, no fim do clipe. Gravado no Centro de São Paulo, o vídeo mostra os dois em um "mundo felino", onde Jão é o único humano, até que ele vê em um bar João Guilherme vestido de gato e corre atrás dele pelas ruas.

Na produção, o filho de Leonardo usa jaqueta de luxo que custa R$38,5 mil. Ela é da grife Louis Vuitton, feita em tweed de lurex com babados nos punhos.