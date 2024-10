Festival de Peter Gabriel, WOMAD ganha edição na Amazônia em 2025

Um dos principais eventos dedicados à música do mundo, o WOMAD (sigla para World of Music, Arts and Dance) acontece pela primeira vez no Brasil em 2025, na Amazônia e Mata Atlântica.

O projeto será lançado nos dias 14 e 16 em Curitiba, em colaboração com a Virada Sustentável e a Maratona de Curitiba.

O "esquenta" terá apresentações da Orquestra Chiquinha Gonzaga, tendo como convidados a cantora Tainá EIOU e o cantor Di Melo.