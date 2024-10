TXT e Seventeen furam bolha e viram destaques em festivais mexicanos

TXT will be coming to Mexico to headline the 2025 AXE CEREMONIA on April 5/6!!



Congrats LATAM MOAs!! pic.twitter.com/VYTZPtfIRm -- ?? (@txtarchivee) October 21, 2024

Será o primeiro show de ambos os grupos na América Latina. Seventeen está com sua nova turnê, "Right Here World Tour", nos Estados Unidos, com nove datas em cinco cidades entre outubro e novembro. Já TXT se prepara para comeback em 4 de novembro com o disco "The Star Chapter: Sanctuary".

Seventeen tem feito uma série de shows em festivais pela Europa e, agora, no México. O grupo foi headliner do Lollapalooza Berlim, em setembro, e, em junho, participou de um dos maiores festivais de música do mundo, o Glastonbury, no Reino Unido.

AND SEVENTEEN JUST MADE HISTORY AS THE FIRST KPOP ACT TO PERFORM IN GLASTONBURY!!



SO PROUD OF YOU MY SEVENTEEN!!!!! pic.twitter.com/roptvD9sko -- hannie ? (@minghaocheol_) June 28, 2024

Em 2022, o TXT se apresentou no Music Bank, no Chile. O evento, porém, foi cancelado enquanto os artistas estavam no palco, pelo mau tempo. Eles também já se apresentaram como atração principal no Lollapalooza, de Chicago, em 2023, o que corrobora que a Hybe está cada vez mais interessada em colocar seus artistas em grandes festivais ocidentais.