Fuzuê comprova que truque da gravidez não cola mais com público

O ano é 2023, mas ainda estamos vendo novelas recorrerem à narrativa da gravidez "pega-marido". Olívia (Jéssica Córes) voltou ao Brasil crente que Miguel (Nicolas Prattes) casaria com ela, mas só está servindo para despertar preguiça no público de "Fuzuê", para dizer o mínimo.

A gente já sabe que Gustavo Reiz optou por resgatar diversos clichês da teledramaturgia, especialmente daquelas produções que fizeram história nesse horário. Mas alguns deles, sinceramente, são completamente dispensáveis.

E aqui aproveito para expandir a crítica para outras tramas. Em "Terra e Paixão", Caio (Cauã Reymond), em um ato completamente sem noção, quase se casou com Graça (Agatha Moreira) para criar o filho dela, fruto do relacionamento da megera com o irmão falecido do personagem.