Quarta-feira, 25/12/2024 Os DJs Steve Angello, Bob Sinclar e Carl Cox se apresentam por aqui na última semana de 2024 Getty Images Top DJs gringos chegam em peso ao Brasil na última semana do ano José Norberto Flesch Quem gosta de música eletrônica ganhou mais um presente de Natal. Três dos mais populares e cultuados DJs da cena mundial vêm ao Brasil ao mesmo tempo, nesta semana. O britânico Carl Cox, o sueco Steve Angello e o francês Bob Sinclar estarão por aqui a partir desta quinta (26). Angello, que é um dos integrantes do Swedish House Mafia, é o primeiro a chegar. Ele toca na quinta em Florianópolis, na Posh, em Florianópolis. Depois, o sueco se apresenta na Privilège de Búzios (RJ), na sexta. No sábado, é a principal atração da Laroc, em Valinhos (SP). Referência na house music e no techno, Carl Cox começa sua temporada brasileira no domingo, no Rio de Janeiro. O veterano de 62 anos tem apresentação marcada no Armazém da Utopia. Também no domingo, Sinclar toca na Laroc do Guarujá (SP). Na segunda, segue para Florianópolis e se apresenta na P12. Termina o ano na terça (31), animando a noite da Laroc de Valinhos (SP). Mais gringos O período tem ainda outros conceituados DJS gringos chegando ao país. Na sexta, os franceses Tito e Goraab, e a norte-americana Kala Shaw tocam na Posh, em Florianópolis. Na mesma data e cidade, a DJ e produtora turca Carlita se apresenta no Safari Beach Jurerê. Também no Safari, no dia seguinte, tocam Laolu, DJ e produtor, filho de pai nigeriano e mãe suíça; e Goraab. Na Posh, no sábado, tem o norte-americano Kimonos. Ainda em Florianópolis, o francês Alex Wann e o isralense Mita Gami são as principais atrações respectivamente da Posh e do Safari, no domingo. O belga Kolombo anima a noite de segunda no Esporte Clube Ilhabela, em Ilhabela (SP), na segunda. Floripa também tem programação forte na segunda, respectivamente com o francês Apache e a dinamarquesa Ashibah na Posh e no Safari. Todas as atrações, datas e locais estão em 'Programe-se', nesta newsletter. Publicidade Tomzé Fonseca/AgNews Baixio, no litoral baiano, tem quatro dias de shows Localizado no litoral norte da Bahia, Baixio tem quatro dias de shows, reunidos sob o nome Réveillon dos Quereres. De sábado (28) a terça (31), cada noite é encabeçada por um artista popular. Banda Eva é headliner da primeira noite. No domingo e na segunda se apresentam, respectivamente, Xande de Pilares e Luedji Luna. Samuel Rosa (foto) encerra a maratona, na terça. Divulgação Guarapari (ES) reúne astros da MPB em duas noites Na sexta e no sábado, Guarapari (ES) tem apresentações de cinco artistas nacionais. Pixote e Monobloco dividem a noite de sexta no espaço Multiplace Mais. No sábado, Marcelo Falcão (foto) se apresenta no local, assim como Samuel Rosa. BATE-PAPO COM SPLASH Longe do fim? 'Definitivamente, sim', diz Herbert sobre futuro do Paralamas Toninho Geraes não dará autorização a Adele: 'Nunca se importaram comigo' Leo Santana volta às origens em álbum de pagode baiano: 'É a minha verdade' FRASE DA SEMANA Jungkook, integrante do grupo de k-pop BTS Theo Wargo/Getty Images Me mudei e espero que ninguém apareça aqui, por favor Jungkook Cantor reclamou que recebia quantidade enorme de coisas em sua casa IMAGEM DA SEMANA Mariah Carey autografa peito de Rihanna em show natalino Reprodução A seleção inclui temas do britânico Carl Cox, do francês Bob Sinclar e do sueco Steve Angello (foto). Ouça FIQUE ATENTO! Kevin Winter/Getty Images System of a Down marca show extra em São Paulo A vinda do System of a Down ao Brasil (na foto, o vocalista Serj Tankian) gerou euforia na compra de ingressos e a banda marcou mais um show no país. A data extra será em São Paulo, em 11 de maio, no Allianz Parque, um dia após o primeiro show anunciado no estádio. Conhecido por hits como 'Chop Suey', 'Toxicity' e 'Aerials', o SOAD, como também é conhecido, não vinha ao Brasil havia dez anos. Divulgação Il Volo acerta turnê no país para 2025 Dois anos após turnê de sucesso no Brasil, o Il Volo volta para uma série de shows. O trio vocal, que mistura música pop e ópera, começa a nova temporada por aqui no dia 3 de outubro, com apresentação no Rio de Janeiro, no Vivo Rio. Depois canta em Curitiba, dia 7, no Teatro Positivo; e em Porto Alegre, no Araújo Vianna, no dia 8. Termina com três noites em São Paulo, no Vibra SP, de 10 a 12. Reprodução/Instagram Para fãs de King Crimson: Beat vem ao Brasil Vai ter King Crimson, ou quase, no Brasil. O supergrupo Beat, projeto que reúne o guitarrista Adrian Belew e o baixista Tony Levin, conhecidos por seu trabalho na banda, fará shows no país em maio. Os dois músicos tocam acompanhados pelo guitarrista Steve Vai e o baterista Danny Carey (do Tool). O repertório tem foco em material que o King Crimson gravou na década de 1980. PROGRAME-SE! Alok de nordeste a sul: o DJ toca na Praia do Forte (BA), na sexta; e em Xangri-lá (RS), no sábado Divulgação Quinta Steve Angello - Posh Club (Florianópolis) Sexta Steve Angello - Privilège (Búzios - RJ)

Tito, Goraab, Kala Shaw e Anonimat - Posh Club (Florianópolis)

Carlita, Gutto Serta, Vicente Schiavenin e Victor Maiztegui - Safari Beach Jurerê (Florianópolis)

Pixote e Monobloco - Multiplace Mais (Guarapari - ES)

Alok e Nattan - Castelo Garcia D'ávila - Praia do Forte (BA)

e Nattan - Castelo Garcia D'ávila - Praia do Forte (BA) João Gomes - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

Kvsh e Kayblack - Heliponto de Juquehy (SP) Sábado Steve Angello, Kvsh, Schillist e outros - Laroc (Valinhos - SP)

Veigh e Kevin O Chris - Heliponto de Juquehy (SP)

Laolu, Goraab, Anominat e Diego Druck - Safari Beach Jurerê (Florianópolis)

Kimonos, Gabriel Falanga + Omri, Edo Krause, Gutto Serta e Moser - Posh Club (Florianópolis)

BaianaSystem - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

Nando Reis, Mar.iana, DJ Tamy e Robert Pantoja - Fishbone (Praia de Geribá - Búzios, RJ)

Samuel Rosa e Marcelo Falcão - Multiplace Mais (Guarapari - ES)

Vintage Culture - P12 (Guarapari - ES)

Alok , DJ Luccaa, DJ Cris Hoefling e DJ Gabriel R - Privilège (Xangri-lá - RS)

, DJ Luccaa, DJ Cris Hoefling e DJ Gabriel R - Privilège (Xangri-lá - RS) Luan Santana e Lauana Prado - Expocentro (Balneário Camboriú - SC) Sábado, domingo, segunda e terça Réveillon dos Quereres (Banda Eva e outros no sábado; Xande de Pilares e outros no domingo; Luedji Luna e outros na segunda; Samuel Rosa e outros na terça) - Baixio (BA) Simone Mendes durante show no palco Mundo do Rock in Rio, em 2024; na terça, ela canta em Maceió Wagner Meier/Getty Images Domingo Carl Cox - Armazém da Utopia (Rio de Janeiro)

- Armazém da Utopia (Rio de Janeiro) Bob Sinclar - Laroc (Guarujá - SP)

- (Guarujá - SP) Alex Wann , Alaikke , Moser e Diego Druck - Posh Club (Florianópolis)

, , e Diego - Club (Florianópolis) Mita Gami , Koba , Gutto Serta e Diego Druck & Moser - Safari Beach Jurerê (Florianópolis)

, , e Diego & - Safari Beach Jurerê (Florianópolis) Paralamas do Sucesso - Ocean Place Barra Sul (Balneário Camboriú - SC)

do Sucesso - Barra Sul (Balneário Camboriú - SC) Wesley, Dubdogz e Matuê - Castelo Garcia D'ávila - Praia do Forte (BA)

e - Castelo Garcia - Praia do Forte (BA) Cat Dealers - Privilège (Búzios - RJ) Segunda Bob Sinclar e Öwnboss - P12 (Florianópolis)

e - (Florianópolis) Apache, Edo Krause e Paulo Velloso - Posh Club (Florianópolis)

e Paulo Velloso - Club (Florianópolis) Ashibah , Chris Hoefling , Diego Druck , Ice Candy e Nezello - Safari Beach Jurerê (Florianópolis)

, Chris , Diego , Ice Candy e - Safari Beach Jurerê (Florianópolis) Kolombo - Esporte Clube Ilhabela (Ilhabela - SP)

- Esporte Clube Ilhabela (Ilhabela - SP) AntDot , DJ Topo e Jeito Moleque - Heliponto de Juquehy (SP)

, DJ Topo e Jeito Moleque - Heliponto de (SP) Veigh e Fatsync - Silk Beach Club - Praia Brava (Búzios - RJ) Terça Bob Sinclar , Mark Ursa, Barja , Sandeville , Viktor Mora e Corsi - Laroc (Valinhos - SP)

, Mark Ursa, , , Mora e - (Valinhos - SP) Marten Lou , Edo Krause , Diego Druck e Moser - Safari Beach Jurerê (Florianópolis)

, Edo , Diego e - Safari Beach Jurerê (Florianópolis) Hoo (duo formado pelos irmãos catarinenses Otávio e Victor Muller) - Posh Club (Florianópolis)

(duo formado pelos irmãos catarinenses Otávio e Victor Muller) - Club (Florianópolis) Anitta e Menos é Mais - Marina da Glória (Rio de Janeiro)

Ludmilla e Ferrugem - Reveillon Tropical - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

Tropical - Arena Jockey (Rio de Janeiro) Monobloco - Hipódromo da Gávea - Tribunas B & C - Jockey Club (Rio de Janeiro)

Paralamas do Sucesso - Reveillon no Aterro da Praia de Iracema (Fortaleza)

do Sucesso - no Aterro da Praia de Iracema (Fortaleza) Simone Mendes, Bell Marques, Zé Neto e Cristiano e outros - Arena Celebration (Praia de Jacarecica , Maceió) Quarta Dennis - Fishbone (Praia de Geribá - Búzios, RJ)

Dennis - Fishbone (Praia de Geribá - Búzios, RJ)

Léo Santana - P12 Parador (Jurerê - Florianópolis)