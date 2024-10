Publicidade Quarta-feira, 09/10/2024

Desta vez a turnê brasileira de Paul McCartney terá shows apenas em São Paulo e Florianópolis Scarlet Page/MBC/PA Paul McCartney volta a SP; expectativa é de surpresas no repertório José Norberto Flesch Paul McCartney já entrou na lista de artistas 'residentes' no Brasil, um daqueles gringos que não saem mais daqui. No final de 2023 (novembro e dezembro), na visita mais recente, ele fez shows em cinco cidades. Agora está de volta na próxima semana e canta em São Paulo, no Allianz Parque, na terça (15) e na quarta (16). Depois, segue para Florianópolis, onde faz show no dia 19. Mas, no caso do ex-beatle, o fato de vir toda hora não ganhou tom pejorativo nem o fez virar piada, como acontece normalmente. Também não resultou em mudança dos seus shows para lugares menores, como habitualmente rola com os 'já tem até CPF brasileiro'. Ao contrário, ele continua no Allianz e restam poucos ingressos para o show de terça. Apenas para a apresentação de quarta ainda havia grande disponibilidade, no fechamento desta edição. O que esperar de Paul, então? Novidades no repertório. Macca vem ao Brasil de novo para aproveitar uma turnê na América do Sul marcada para esta época. Na abertura, no Uruguai, no dia 1º de outubro, ele cantou 'Now and Then', última música dos Beatles, nunca antes apresentada ao vivo. Fez o mesmo na Argentina, no final de semana passado, e ainda colocou no setlist covers como 'Honey Hush' (de Big Joe Turner, também apresentada no Uruguai) e 'Miss Ann' (de Little Richard). A banda de apoio é a mesma que o acompanha há anos: Paul 'Wix' Wickens (teclados), Brian Ray (baixo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) e Abe Laboriel Jr (bateria).

Divulgação Tomorrowland toma parque em Itu por 3 dias Na tentativa de se consolidar no Brasil, o Tomorrowland, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, tem nova edição no Brasil nesta semana. O evento, criado na Bélgica, em 2005, toma o Parque Maeda, em Itu (SP), de sexta (11) a domingo (13). Tocam, entre inúmeros outros, Armin van Buuren (foto), Hardwell, Timmy Trumpet, Axwell, Alok, Vintage Culture e Alesso. Rafael Strabelli/Divulgação Museu do Amanhã, no Rio, ganha Vozes FBC (foto) junto com a Banda Black Rio; e BK' com BaianaSystem são as atrações que abrem, no sábado, o Vozes. O festival acontece no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e tem dois dias de duração. No domingo, se apresentam Novos Baianos, Pretinho da Serrinha (que convida Maria Rita), Letrux (que convida Fernanda Abreu) e Ana Frango Elétrico (que convida Marina Lima).

FRASE DA SEMANA O guitarrista britânico David Gilmour, que ficou conhecido como um dos integrantes do Pink Floyd Divulgação

Nada me faria dividir o palco com ele. Prefiro me manter distante de pessoas que apoiam ativamente ditadores genocidas e autocráticos como [Vladimir] Putin e [Nicolás] Maduro David Gilmour Músico detonou seu ex-colega de banda Roger Waters; os dois tocaram no Pink Floyd

Quando: dias 9 e 10 de novembro

Onde: Estádio do Canindé, São Paulo

IMAGEM DA SEMANA Lucca, vencedor do 'Estrela da Casa', na Universal Music Brasil, no Rio, na sexta (4) @umusicbrasil

O cantor Lucca, vencedor da primeira edição do programa 'Estrela da Casa', da TV Globo, recebeu do presidente da Universal Music Brasil, Paulo Lima, um quadro de boas-vindas assim que chegou à sede da empresa, no Rio, para um coquetel, na sexta (4). Ao vencer o reality show, Lucca foi premiado com a assinatura de um contrato com a Universal Music Brasil para gerenciamento de carreira e turnê pelo país, além de R$ 1 milhão oferecidos pela Globo. 'É um grande prazer fazer parte disso. Tudo muito lindo! Estou muito feliz e me sentindo muito abraçado', disse Lucca. Esse conteúdo é patrocinado por L'Oréal e Perdigão.

FIQUE ATENTO! Getty Images Pode separar o dinheiro que Oasis vem! Quando o Oasis anunciou que voltaria aos palcos, a vinda ou não ao Brasil virou o assunto do ano, até o momento, nas redes sociais. Pois agora já pode guardar o dinheiro! Os irmãos Liam e Noel Gallagher, que estavam brigados há 15 anos, definiram que o país entra na rota da turnê mundial de retorno do Oasis. A banda britânica dos anos 1990 chega aqui no período outubro / novembro de 2025, dependendo da definição da agenda (e do número de shows extras) em outros países. Agustin Marcarian/Reuters Shakira chega ao Brasil em fevereiro Shakira é a próxima popstar a desembarcar no Brasil e a primeira grande estrela internacional a fazer shows no país em 2025. A cantora colombiana chega com sua Las Mujeres No Ya Lloran World Tour ao Rio de Janeiro no dia 11 de fevereiro, quando se apresenta no Estádio Nilton Santos. No dia 13, o show é em São Paulo, no Estádio MorumBIS. A venda de ingressos abre na sexta (11/10), no site Ticketmaster. A vinda à América do Sul inclui passagens por Argentina, Chile, Peru e Colômbia. Mariana Pekin/UOL The Offspring retorna ao país em março Assim como Paul McCartney, outro que começa a vir bater ponto no Brasil toda hora é The Offspring, mas, da mesma forma que acontece com o ex-beatle, a euforia em torno de cada vinda continua alta. Tanto que a banda punk dos EUA chega em março, e com uma galera junto, para shows em cinco cidades. Sublime, Rise Against, The Damned, The Warning e Amyl and The Sniffers acompanham o Offspring na turnê (nem todas tocam em todas as cidades). As datas vão de 5/3 a 11/3.

PROGRAME-SE! Caetano Veloso e Maria Bethânia continuam em turnê e, no sábado, se apresentam em Porto Alegre Lana Pinho/Divulgação

Quinta Living Colour - Sacadura 154 (Rio de Janeiro)

The Wailers - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre) Sexta Shawn James - Carioca Club (São Paulo)

The Mission e Christian Death - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Nazare - Rock Experience (Rio de Janeiro)

Living Colour - Mister Rock (Belo Horizonte)

Sunsplash Festival (The Wailers, Pato Banton e Iriê) - Life Club (Florianópolis)

Silva - AM Malls (Aracaju) Sexta, sábado e domingo Tomorrowland, com Armin Van Buuren, Hardwell e outros na sexta; Timmy Trumpet, Axwell e outros no sábado; Alok, Vintage Culture, Alesso e outros no domingo - Parque Maeda (Itu - SP) Sábado Living Colour - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Wardruna - Terra SP (São Paulo)

Nazare - Jai Club (São Paulo)

Nando Reis - Espaço Unimed (São Paulo)

Paulo Ricardo - Teatro Bradesco (São Paulo)

The Mission - Santo Rock (Santo André - SP)

The Wailers e Pato Banton - Mar Del Rosa (Praia do Rosa - Imbituba - SC)

Shawn James - CWB Hall (Curitiba)

Caetano Veloso e Maria Bethânia - Arena do Grêmio (Porto Alegre)

Silva - Concha Acústica (Salvador)

Natiruts - Estádio do Comercial (Ribeirão Preto - SP)