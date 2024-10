'De headbanger para headbanger', Bangers Open Air traz Sabaton ao Brasil

A habitual reclamação do público quando sai qualquer line-up de festival abraça também o Summer Breeze desde sua primeira edição no Brasil, em 2023. Em 2025, vai ter Summer Breeze sem ser Summer Breeze, mas com o mesmo conceito e estrutura.

O que aconteceu

Agora denominado Bangers Open Air, o evento está marcado para os dias 3 e 4 de maio, em São Paulo, no Memorial da América Latina, com um warm up no dia 2 (dia com programação reduzida). É o mesmo local das duas edições anteriores, quando o Summer Breeze era a representação brasileira do festival criado na Alemanha.

Em entrevista a Toca, Claudio Vicentim, um dos produtores, conta que a equipe de curadores tenta ouvir ao máximo os pedidos do público, mas que nem sempre é possível atender naquele momento. "Contratar banda não é como pegar um produto no mercado, pagar e levar pra casa", diz Vicentim. "Se fosse assim, seria fácil, mas não é."