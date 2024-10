Publicidade Quarta-feira, 02/10/2024

Jão durante apresentação no Palco Mundo do Rock in Rio 2024 Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress Jão, Alok e Ludmilla estrelam homenagem a Marília Mendonça José Norberto Flesch 'Um festival para celebrar o legado de uma das maiores ícones musicais do país.' Assim os organizadores anunciam 'This is Marília Mendonça', evento que reúne Jão, Alok, Ludmilla, Luísa Sonza, Luan Pereira, Marcos & Belutti, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Tierry no sábado, em São Paulo, no Allianz Parque. Até o fechamento desta newsletter, ainda era possível encontrar ingressos. 'This is Marília Mendonça' é o 'maior show ao vivo que o Spotify já organizou mundialmente', segundo a plataforma, que idealizou o festival. O evento foi criado em colaboração com a família da cantora. 'Poder comemorar sua vida e sua música em um evento pensado por nós, como família, e pelo Spotify, sabendo que vamos proporcionar aos seus fãs a oportunidade de escutar suas músicas novamente ao vivo, me emociona e me deixa ainda mais feliz', disse Dona Ruth, mãe de Marília, em comunicado para divulgação do festival. A dupla Zé Neto & Cristiano também figurava no lineup, inicialmente, mas deixou o festival no mês passado, com a suspensão de sua agenda por 90 dias. Recorde De acordo com o Spotify, Marília Mendonça foi a primeira artista brasileira a alcançar mais de 10 bilhões de streams e a única a ser a mais escutada em três anos. Com isso, tornou-se a artista mais ouvida na história da plataforma no Brasil. This is Marília Mendonça Sábado, 19h

Allianz Parque - São Paulo

Venda pelo site marilia.com.vc.

Reprodução / Instagram Polifonia põe Esteban, Garage Fuzz e Menores Atos no Circo Voador A edição 2024 do festival Polifonia acontece no sábado, no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Como principal atração, a banda carioca Menores Atos toca seu álbum 'Animalia', que completa dez anos. O lineup ainda tem o reforço de Esteban, Garage Fuzz e Deluxe Trio, entre outros. Pamela Rovaris/Mondadori Portfolio via Getty Images Filho de Andrea, Matteo Bocelli canta no Rio de Janeiro e em São Paulo Matteo Bocelli participou dos shows de seu pai, Andrea Bocelli, no Brasil, em maio de 2024, e agora volta para fazer seus próprios shows. Ele sobe ao palco do Vivo Rio, no Rio de Janeiro, na terça. No dia seguinte, canta na Sala São Paulo, na capital paulista, com ingressos esgotados.

FRASE DA SEMANA Liam Gallagher durante show no Lollapalooza Brasil de 2018, quando cantou várias músicas do Oasis Ricardo Matsukawa/UOL

Para todos esses #### que ficaram chorando sobre meus tons angelicais ontem à noite, vocês não são fãs de verdade, são apenas impostores, e se vocês têm ingressos que querem se livrar, eu os recebo de bom grado. Não queremos gente como vocês em nossos shows no ano que vem. Liam Gallagher Cantor rebateu críticas de fãs após performance solo em Wembley e disse que não quer esse público nos shows do Oasis

ESTRELA DA CASA Com 41% dos votos, Lucca vence primeira temporada do reality musical Lucca é o campeão da primeira temporada do Estrela da Casa. Ele garantiu 41,13% dos votos do público após a final disputada contra Matheus Torres, Unna X e Leidy Murilho na terça-feira (1). O que aconteceu Lucca se apresentou com as músicas "Erro Gostoso", de Simone Mendes, e "Quando a Bad Bater", de Luan Santana. No início da atração, os quatro artistas se uniram para cantar "Anunciação", de Alceu Valença. Vencedor do Estrela da Casa, Lucca receberá o prêmio acumulado de R$ 1 milhão. Além dessa quantia, leva também contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e turnê pelo Brasil. Matheus Torres ficou com o segundo lugar na disputa, com 34,82% dos votos. Ele se apresentou na final com as músicas "Primeiros Erros", de Kiko Zambianchi, e "Partilhar", de Rubel. Com 15,36% dos votos, Unna X garantiu a terceira posição. Ela cantou "Dona Aranha", de Luisa Sonza, e "Bem Que Se Quis", de Marisa Monte. Esse conteúdo é patrocinado por L'Oréal e Perdigão. Leia mais

IMAGEM DA SEMANA Após o show no Rock in Rio, Shawn Mendes foi passear em Caldas Novas (GO) e acabou sendo reconhecido por fãs; clique na foto para ler reportagem Reprodução/Instagram

CLUBE UOL Festival Clássicos do Brasil: assinante tem 50% de desconto no valor da inteira Que tal ver de perto os artistas nacionais que marcaram a trilha sonora da sua vida? O festival Clássicos do Brasil está de volta para sua segunda edição, reunindo grandes nomes da música brasileira no Rio. Nos dias 18, 19 e 20 de outubro, a Marina da Glória será o palco de um encontro épico entre gerações de artistas que definiram a música brasileira. Os assinantes UOL têm direito a 50% de desconto no valor da inteira para ingressos de Pista e Lounge. Cada CPF pode comprar até 4 ingressos com o desconto! São 12 shows, quatro por dia: Sexta, 18 de outubro Nando Reis

Samuel Rosa

Maria Gadú

Julia Mestre canta Rita Lee Sábado, 19 de outubro Titãs

Biquini Cavadão

IRA!

Ana Cañas canta Cazuza Domingo, 20 de outubro Alcione

Diogo Nogueira

Simone

Tacy canta Cássia Eller Quando: de 18 a 20 de outubro

Onde: Marina da Glória, Rio de Janeiro

Quando: de 18 a 20 de outubro

Onde: Marina da Glória, Rio de Janeiro

Mais informações pelo site https://classicosdobrasilfestival.com.br/.

Mande pra gente!

Tem uma história inesquecível com seu ídolo? Passou perrengue para ir a algum show ou festival? Conta pra gente! Mande seu relato com foto e/ou vídeo: showuol@uol.com.br

Eduardo Carmim/Estdão Conteúdo

Playlist

Ouça seleção de Splash com músicas de artistas que participam do festival This is Marília Mendonça. O evento acontece no próximo sábado (5), em São Paulo.

FIQUE ATENTO! Paras Griffin/Getty Images Chris Brown marca show no Allianz Parque O cantor americano de R&B chega para uma apresentação em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 21 de dezembro. Chris Brown leva ao palco um greatest hits, uma seleção de sucessos de toda sua carreira, show diferente do que mostrou nos Estados Unidos e Europa. Ele não vinha ao Brasil há 14 anos. A venda de ingressos abre na quinta (3), no site ticketmaster.com.br Timothy Norris/Getty Images Linkin Park anuncia data extra em SP Após esgotar os ingressos poucas horas depois da abertura de vendas, o Linkin Park anunciou um segundo show em São Paulo. A banda americana toca no Allianz Parque em 16 de novembro, um dia depois da data esgotada. O LP voltou à ativa neste ano. A vocalista Emily Armstrong (foto), do Dead Sara, substitui Chester Bennington (1976-2017). Timothy Norris/Getty Images Air estará no line-up do C6 Fest 2025 O C6 Fest 2025 anunciou sua primeira atração. A dupla francesa Air vem ao Brasil para o evento e vai tocar 'Moon Safari' na íntegra. O álbum está completando 25 anos. O festival está marcado para os dias 22, 23, 24 e 25 de maio, em São Paulo, no parque Ibirapuera. Será a terceira edição do C6 Fest, que em 2024 teve shows de Soft Cell e Pavement, entre outros.

PROGRAME-SE! Bruno Mars em show no The Town, em 2023; ele volta ao país e canta no fim de semana em São Paulo Reprodução/Instagram

Quinta 347aidan - Cine Joia (São Paulo) Sexta Francisco, el Hombre toca Novos Baianos - Casa Natura Musical (São Paulo)

Silva - Teatro Guaíra (Curitiba)

Destruction - Complexo Armazém (Fortaleza)

Bruno Boncini - John Bull (Florianópolis) Sexta e sábado Curumin - Sesc Pompeia (São Paulo) Sexta, sábado, e dias 8, 9, 12 e 13/10 Bruno Mars - Estádio Morumbis (São Paulo)