Após show no Rock in Rio, Shawn Mendes passa por Goiás e tira foto com fã

Shawn Mendes, 26, resolveu esticar sua permanência no Brasil após ter se apresentado no Rock in Rio e está conhecendo o Estado de Goiás.

O que aconteceu

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o cantor estrangeiro na cidade de Caldas Novas, parando para tirar fotos com fãs que o reconheceram.

O show deste ano no Rock in Rio representou a volta de Shawn ao festival após sete anos de ausência. Ele havia se apresentado pela última vez no evento em 2017, com uma performance no Palco Mundo.