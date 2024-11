Quarta-feira, 13/11/2024 Mike Shinoda e Emily Armstrong, do Linkin Park, durante show na Alemanha em setembro de 2024; banda americana se apresenta em São Paulo nos dias 15 e 16 de novembro Joern Pollex/Redferns Linkin Park faz em São Paulo um dos shows mais esperados do ano José Norberto Flesch A volta do Linkin Park à ativa e o agendamento de dois shows no Brasil marcaram também o retorno da euforia com shows internacionais no país. As duas apresentações da banda, sexta e sábado, no Allianz Parque, em São Paulo, tiveram os ingressos quase esgotados rapidamente. Até o fechamento desta newsletter, restavam apenas ingressos inteira e meia de idoso para a pista premium do show de sexta (15). Para a apresentação de sábado (16), não havia mais disponibilidade em nenhum setor. O Linkin Park chega com nova vocalista e novo álbum. Emily Armstrong substitui Chester Bennington, que morreu em 2017 e deixou a banda parada desde então. No palco, o LP vai mostrar, entre outras, canções de 'From Zero', trabalho lançado no início da semana com audição em São Paulo para jornalistas e influenciadores. O álbum é bom e deve agradar os fãs antigos, mesmo os que torcem o nariz para a nova formação. Emily se deu bem com o trabalho do Linkin Park e tem recebido elogios da crítica. Quem é a nova vocalista A californiana Emily Armstrong tem 38 anos e é uma das fundadoras da banda Dead Sara. Com o grupo, lançou cinco álbuns entre 2008 e 2021. Linkin Park em São Paulo Sexta e sábado, às 20h30

Allianz Parque

Kieran Frost/Redferns Franz Ferdinand toca em São Paulo A banda escocesa (na foto, o vocalista Alex Kapranos) faz única apresentação no país na quinta, em São Paulo. O Franz Ferdinand sobe ao palco do Tokio Marine Hall e mostra hits de seus 20 anos de carreira, como 'Take Me Out' e 'This Fire'. Também deve antecipar canções do álbum 'The Human Fear', previsto para janeiro de 2025. Van Campos/AgNews Rap in Cena tem edição de 10 anos Mano Brown (foto) convida Rincon Sapiência ao palco em um dos inúmeros shows que o Rap in Cena apresenta neste fim de semana, em Porto Alegre, na edição de 10 anos do festival. O lineup tem ainda Ja Rule, Rich The Kid, Djonga, L7 e Veigh, entre outros. As apresentações acontecem no Parque Harmonia, com venda de ingressos no site Sympla. ROLÊ NOS FESTIVAIS Balaclava Fest comprova que o rock, novo ou velho, ainda tem muito gás Rock the Mountain faz desfile de tons da música brasileira de vários tempos Afropunk 2024 termina com público de todo o Brasil e turistas de 21 países FRASE DA SEMANA Damon Albarn, vocalista do Gorillaz e do Blur Matt Cardy/Getty Images Se você começar a proibir coisas, onde isso vai parar? Acho que você só precisa aparecer no palco e fazer o que tem que fazer. As pessoas não vão querer ficar no celular se você estiver interagindo com elas corretamente Damon Albarn Cantor britânico criticou decisão de Bob Dylan de proibir celulares em shows IMAGEM DA SEMANA Bruno Mars ganha "CPF" brasileiro após turnê no país Reprodução Timothy Norris/Getty Images for Warner Music Playlist Prepare-se para os shows do Linkin Park no Brasil com uma seleção de canções feita por Splash. Assim você vai chegar no Allianz Parque com cada estrofe decorada e cantar junto! Ouça FIQUE ATENTO! Christopher Polk/Billboard Olivia Rodrigo vai cantar em Curitiba Uma das principais atrações do Lollapalooza Brasil de 2025, Olivia Rodrigo marcou um sideshow em Curitiba. A cantora americana vai se apresentar na capital paranaense antes até do que no festival em São Paulo, que começa no dia 28 de março. Ela sobe ao palco do Estádio Couto Pereira no dia 26 de março. A venda de ingressos será pelo site Ticketmaster. No Lolla, Olivia é headliner da noite de abertura. Mark Holloway/Redferns Simple Minds vem tocar no Rio e em São Paulo Lembra dos hits 'Don't You (Forget About Me)' e 'Alive and Kicking'? A banda responsável por esses clássicos dos anos 1980 vem ao Brasil. O Simple Minds (na foto, o vocalista Jim Kerr) acertou dois shows. A banda escocesa toca no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio, no Qualistage. No dia 4 faz show em São Paulo, no Espaço Unimed. Ticketmaster e Eventim, respectivamente, vão vender os ingressos. Telmo Pinto/Getty Images The Cult fará três shows no Brasil em fevereiro E a agenda de shows internacionais de artistas dos anos 1980 vai crescendo. The Cult (na foto, o vocalista Ian Astbury) vem ao Brasil em fevereiro. A banda britânica toca no Rio de Janeiro no dia 22/2, no Vivo Rio; depois vai a São Paulo e sobe ao palco do Vibra SP, no dia 23/2. A turnê termina em Curitiba, no dia 24/2, na Live. Vendas serão pelos sites Fastix (Rio e Curitiba) e Clube do Ingresso (SP). PROGRAME-SE! Robert Kool Bell, do Kool & The Gang; banda toca em São Paulo na sexta Divulgação / Nancy Dagata Quinta Franz Ferdinand - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Fabric 25 Anos - club de Londres celebra o aniversário em parceria com a Mixordia - lineup: Bobby (UK), a polonesa Magda, e os brasileiros DPR, Tati Pimont, Cailoo e Galvin - Casa Aragon (São Paulo)

Enslaved - Fabrique (São Paulo)

Marina Sena - Audio (São Paulo)

Leci Brandão - Sesc Piracicaba (Piracicaba - SP)

Rico Dalasam - Sesc Campinas (Campinas - SP)

Satyricon - Toinha (Brasília)

Fresno - Teatro Positivo (Curitiba) Sexta Kool & The Gang - Espaço Unimed (São Paulo)

Katatonia - Carioca Club (São Paulo)

Victoria de Angelis (DJ set) - Zig Studio (São Paulo)

Michael Vescera - Manifesto (São Paulo)

La Ciencia Simple - Sesc Avenida Paulista (São Paulo)

Mundo Livre S/A - show de 30 anos do álbum 'Samba Esquema Noise' - Casa Natura Musical (São Paulo)

Karina Buhr - Boca Cultural (São Paulo)

Daniel - Royal Palm Hall (Campinas - SP)

Joyce Manor e Gouge Away - Experience Music (Rio de Janeiro)

Alok - grátis - Mangueirão (Belém)

Festival Carambola (FBC, Liniker, Bandalos Chinos, Ana Frango Elétrico, Cavalo de Pau e outros) - Adepol (Maceió)

Natiruts - Arena MRV (Belo Horizonte)

Manaus Music (Marcão Britto & Thiago Castanho - Charlie Brown Jr. 30 anos e outros) - Studio 5 (Manaus)

Tiago Nacarato - Teatro Fernanda Montenegro (Curitiba) Sexta e sábado Linkin Park - Allianz Parque (São Paulo) Sexta a domingo Fresno - Araújo Vianna (Porto Alegre) Nando Reis em show no Rock the Mountain; na quarta (20), ele se apresenta no Um Festival, em São José do Rio Preto (SP) Jorge Porci/Divulgação Sábado DGTL (Jeff Mills, The Blessed Madonna e outros) - Komplexo Tempo (São Paulo)

Aurora - Espaço Unimed (São Paulo)

Horace Andy - Espaço Usine (São Paulo)

Movin'up Music Festival (menores atos, Giovanna Moraes e Luxuria) - Carioca Club (São Paulo)

Tiago Nacarato - Teatro Bibi Ferreira (São Paulo)

B Negão - Sesc Pompeia (São Paulo)

Guilherme Arantes - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo - Sesc Campinas (Campinas - SP)

Joyce Manor e Gouge Away - Basement (Curitiba)

Caetano Veloso e Maria Bethânia - Arena Castelão (Fortaleza)

Alcione - turnê dos 50 anos de carreira - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Tuyo - Opinião (Porto Alegre) Sábado e domingo Rap in Cena (Rich The Kid, L7nnon, Veigh, Kayblack, Cynthia Luz e outros no sábado; Ja Rule, Mano Brown convida Rincon Sapiência, Djonga, Filipe Ret e outros no domingo) - Parque Harmonia (Porto Alegre) Domingo Joyce Manor e Gouge Away - Fabrique (São Paulo)

Forfun - Espaço Unimed (São Paulo)

Os Opalas - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Lagum - Multi Arena (Campinas - SP)

Festival Rockphonic (Vitor Kley, Bruno Martini, Egypcio, Banda Makna e Orquestra Rockphonic, com participação do guitarrista Rafael Baroni) - grátis - Parque Turístico e Multiuso (Itanhaém - SP)

Tiago Nacarato - Cine Theatro Brasil (Belo Horizonte)

Tuyo - CWB Hall (Curitiba) Terça Ja Rule - Terra SP (São Paulo)

Festival Fado, com António Zambujo e Raquel Tavares - Teatro Sabesp Frei Caneca (São Paulo)

Samuel Rosa - Multiplan Hall (Ribeirão Preto - SP)

Steel Pulse - Ópera de Arame (Curitiba) Quarta Manowar - Live (Curitiba)

Um Festival ( Nando Reis , Pitty, Arnaldo Antunes e Colomy) - Ginásio do Centro Regional de Eventos (São José do Rio Preto - SP)

